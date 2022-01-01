Необходимо провести проверку и выявить неисправности электрической сети и оборудования? Требуются услуги электроизмерительной лаборатории? Мы вам поможем!
Даже если удается увидеть провод, то определить его путь в большом пучке иных проводов и кабелей– сложная работа.
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Адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Ложки, Территория Индустриальный парк Есипово, участок №1
Работа: Проведены профилактические испытания электроустановки здания
Адрес: Московский, Химкинский, Зеленоградский филиалы
Работа: Испытания трансформаторных подстанций, комплекс испытаний районные тепловых станций (РТС) в том числе и высоковольтные испытания
Адрес: Москва, ул. Красного Маяка д.1, к.1
Работа: ЭОМ Силовое электрооборудование и освещение
Адрес: ГУП МО Мособлгаз, 20 филиалов по Москововской области
Работа: Выполнены работы по профилактическим испытаниям аппаратов и электроустановок хозяйственных зданий.
Адрес: ТК "Капитолий", ул. Шереметьевская, 61, Москва, ул. Земляной Вал, 33, ТРК АТРИУМ, Москва, Севастопольский просп., 11Е, ТЦ Капитолий
Работа: Проведены профилактические испытания электроустановок кинотеатров
Адрес: г. Симферополь, Площадь Аэропорта, 15
Работа: Проверка релейной защиты ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями
Адрес: Россия, центральная Сибирь, 45 заправочных станций компании Транснефть
Работа: Проведены профилактические испытания электроустановок