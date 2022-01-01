"Инженерная Компания "Гефест" объединяет коллектив высококлассных специалистов, которые многие годы успешно предоставляют комплекс услуг связанных с энергетикой. Об этом свидетельствуют дипломы и благодарственные письма в которых отмечена высокая эффективность нашей работы.

В работе наши сотрудники опираются не только на свои знания и опыт, но и на основательную техническую базу. В нашем распоряжении современное программное обеспечение для проектирования самых современных сложных инженерных систем.