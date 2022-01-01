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+7 (812) 309-72-77
8 (800) 777-94-71
Услуги Электролаборатории
Полный спектр услуг электроизмерений

Наши услуги

Электролаборатория

Необходимо провести проверку и выявить неисправности электрической сети и оборудования? Требуются услуги электроизмерительной лаборатории? Мы вам поможем!

Проектирование

Проектирование инженерных сетей и коммуникаций любой сложности и масштабов

Испытания СИЗ
Испытания СИЗ

Проводим испытания перчаток, бот, галош, ручного и электроинструмента

Аттестация персонала

Поиск кабеля

Даже если удается увидеть провод, то определить его путь в большом пучке иных проводов и кабелей– сложная работа.

Обслуживание электрики

Почему важно проводить техническое обслуживание электрообрудования?

Наши преимущества

Работаем без выходных

Бесплатный выезд инженера

Бесплатные консультации

Сдаём документы без ошибок

Работаем по всей России

Цены ниже среднерыночных

Гибкие скидки для своих клиентов

Предупреждаем о проверках Ростехнадзора

Подробнее о компании

"Инженерная Компания "Гефест" объединяет коллектив высококлассных специалистов, которые многие годы успешно предоставляют комплекс услуг связанных с энергетикой. Об этом свидетельствуют дипломы и благодарственные письма в которых отмечена высокая эффективность нашей работы.
 
В работе наши сотрудники опираются не только на свои знания и опыт, но и на основательную техническую базу. В нашем распоряжении современное программное обеспечение для проектирования самых современных сложных инженерных систем.
Наша высоковольтная передвижная электроизмерительная лаборатория оборудована всеми необходимыми приборами для быстрого и точного проведения любых электроизмерений. В сочетании с высокой квалификацией наших специалистов, это служит гарантией того, что наша работа будет выполнена на самом профессиональном уровне. А наши клиенты получают - безопасную и надежную работу электроустановок на своих объектах.
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Наша работа

Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Ложки, Территория Индустриальный парк Есипово, участок №1

Работа: Проведены профилактические испытания электроустановки здания

ТСК Мосэнерго

Адрес: Московский, Химкинский, Зеленоградский филиалы

Работа: Испытания трансформаторных подстанций, комплекс испытаний районные тепловых станций (РТС) в том числе и высоковольтные испытания

ОАО "Сбербанк России"

Адрес: Москва, ул. Красного Маяка д.1, к.1

Работа: ЭОМ Силовое электрооборудование и освещение

ГУП МО «Мособлгаз»

Адрес: ГУП МО Мособлгаз, 20 филиалов по Москововской области

Работа: Выполнены работы по профилактическим испытаниям аппаратов и электроустановок хозяйственных зданий.

КАРО - сеть кинотеатров

Адрес: ТК "Капитолий", ул. Шереметьевская, 61, Москва, ул. Земляной Вал, 33, ТРК АТРИУМ, Москва, Севастопольский просп., 11Е, ТЦ Капитолий

Работа: Проведены профилактические испытания электроустановок кинотеатров

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»

Адрес: г. Симферополь, Площадь Аэропорта, 15

Работа: Проверка релейной защиты ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями

Транснефть

Адрес: Россия, центральная Сибирь, 45 заправочных станций компании Транснефть

Работа: Проведены профилактические испытания электроустановок

Магазин "Подружка"

Адрес: г. Иваново, ТРЦ Ясень

Работа: ОВиК. Разработаны проекты отопления, вентиляции и кондиционирования всех помещений.

Лицензии и сертификаты

Наша команда

Чибисов Виталий Рашидович Финансовый директор
Кривцов Андрей Сергеевич Генеральный директор
Федотов Роман Владимирович Ведущий менеджер
Войтенко Артём Александрович Начальник электролаборатории
Сенченко Александр Иванович Зам. начальника электролаборатории
Рябкина Анастасия Игоревна Бухгалтер

Отзывы

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Наши гарантии

Чётко прописываем обязательства и несём финансовую ответственность
Даем гарантийные обязательства на проведенные работы
Бесплатно предоставляем документацию при утере
Даём гарантию прохождения проверок 99%
Обязательные скидки при повторном сотрудничестве
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-72-77
9:00 - 18:00
Москва
+7 (499) 703-47-65
9:00 - 18:00
Нижний Новгород
8 (800) 777-94-71
9:00 - 18:00
Казань
8 (800) 777-94-71
9:00 - 18:00
Екатеринбург
8 (800) 777-94-71
9:00 - 18:00
Новосибирск
8 (800) 777-94-71
9:00 - 18:00